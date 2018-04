FIFA onderzoekt oerwoudgeluiden tijdens Rusland-Frankrijk

Rusland, het gastland voor het WK deze zomer, maakte eind maart geen goede beurt tegen Frankrijk. Het verloor met 1-3, tot frustratie van de supporters in Sint-Petersburg. Ze koelden hun woede af op de zwarte Franse spelers met racistische geluiden.

"De dag na de wedstrijd hebben we zelf een onderzoek opgestart", zegt de antidiscriminatieverantwoordelijke van de Russische federatie (RFU) Alexander Baranov. "We staan in contact met de FIFA en zijn bereid om onze bevindingen door te geven."

De FIFA heeft een disciplinaire procedure opgestart, maar wacht nog het rapport af van een waarnemer van Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal. "Wat ons verontrust, is dat dit tweeënhalve maand voor het WK is gebeurd, in een stadion waarin onder meer een halve finale zal doorgaan", verklaarde Fare-directeur Piara Powar.