Europese competies tegen voorstel 48 landen op WK in Qatar 2022

"Als dit voorstel het haalt, kan het gastland met organisatorische problemen geconfronteerd worden", stelt Olsson. "We zijn al flexibel geweest en hebben het mogelijk gemaakt dat het WK in de winter gespeeld wordt."

Er zouden immers 80 in plaats van 64 wedstrijden op het programma staan. Door de programmatie in de winter wordt het toernooi in slechts 28 dagen afgewerkt.

"We zijn niet bereid een langere duur te aanvaarden" zegt Olsson. "De spelers hebben nood aan rust. Niet alleen geld kan beslissen hoe het voetbal georganiseerd wordt."