Video-arts moet hersentrauma's vermijden op WK

Spelers die sterretjes zien na een kopduel, het is geen uitzondering in het voetbal. Maar voor de teamarts, die vanaf de zijlijn toekijkt, is het vaak moeilijk om in te schatten wat er precies is gebeurd. Om hersentrauma's te vermijden schakelt de Wereldvoetbalbond FIFA nu een video-arts in voor het WK in Rusland.

"De teamarts krijgt op het WK drie minuten om een neurologisch onderzoek uit te voeren en te beslissen of de speler verder kan spelen", zegt Michel D'Hooghe, voorzitter van de Medische Commissie van de FIFA. "Maar vaak heeft hij niet gezien wat er precies gebeurd is."

"Een tweede persoon - liefst een arts, maar dat hoeft niet - kan de beelden bekijken en staat in contact met de teamarts op het veld. Die video-arts kan helpen bij de uiteindelijke beslissing. Voor de duidelijkheid: enkel bij gevaar voor hersenschade."

"Hoofdletsels kunnen immers tot laattijdige complicaties leiden als ze niet goed worden behandeld. In Rusland zal het systeem misschien nog kinderziektes hebben, maar daar moeten we dan door."