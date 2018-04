Peru-aanvoerder Guerrero is nog niet zeker van WK na beroep van WADA

Guerrero kreeg in eerste instantie een schorsing van een jaar van de FIFA, waardoor hij het WK zou missen. Maar in beroep werd die in december teruggebracht naar een half jaar.

Het WADA heeft nu echter aan het Internationaal Sporttribunaal (TAS) gevraagd om een heropening van de zaak. Het wereldantidopingagentschap wil een schorsing van 1 tot 2 jaar.

De oud-speler van Bayern en Hamburg is op zijn beurt naar het TAS gestapt. Hij wil dat de volledige schorsing ongedaan gemaakt wordt. Hij schreeuwt zijn onschuld uit en zegt dat hij door medicijnen mogelijk positief reageerde. Op 3 mei houdt het TAS een hoorzitting over zijn zaak.

Peru heeft zich voor het eerst in 36 jaar geplaatst voor het WK. Dat vindt van 14 juni tot 15 juli in Rusland plaats.