"Historische" 14e plaats voor Tunesië op FIFA-ranking

Tunesië zit op het WK in groep G met België, Engeland en Panama. Tunesië zit op het WK in groep G met België, Engeland en Panama.

De Tunesische voetballiefhebbers zijn in de wolken na de publicatie van de meest recente FIFA-ranking. Tunesië is na zeges tegen Iran en Costa Rica opgeklommen naar de 14e plaats, de beste klassering in de Tunesische geschiedenis.