Japan ontslaat bondscoach amper 2 maanden voor het WK

Halilhodzic was sinds maart 2015 bondscoach van Japan. Onder zijn leiding plaatsten de Japanners zich overtuigend voor het WK voetbal in Rusland. Het is voor Japan de zesde opeenvolgende kwalificatie voor de eindronde van de wereldbeker.

De laatste maanden vielen de resultaten van de Japanse nationale ploeg tegen. In december verloor Japan met 1-4 van Zuid-Korea, eind maart kon niet gewonnen worden van Mali (1-1) en Oekraïne (2-1), waarna de stoel van Halilhodzic wankelde.

Vandaag besliste de Japanse voetbalbond na een crisisvergadering om de samenwerking met de Bosniër stop te zetten. Hij wordt opgevolgd door Akira Nishino, een Japanner met veel ervaring in eigen land.

Japan zit op het komende WK in Rusland in groep H met Colombia, Polen en Senegal.

Halilhodzic werd in februari 2010 al ontslagen als bondscoach van Ivoorkust, vier maanden voor de start van het WK in Zuid-Afrika. Op het WK van 2014 in Brazilië leidde hij de nationale ploeg van Algerije nog naar de zestiende finales, waarin de latere wereldkampioen Duitsland pas na verlenging met 2-1 te sterk was.