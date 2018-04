Msakni mist het WK. Msakni mist het WK.

Tunesië kan op het WK in Rusland geen beroep doen op Youssef Msakni (27). De aanvaller, goed voor drie goals in de kwalificatiecampagne, liep bij zijn club Al-Duhail een zware kruisbandblessure op. Tunesië is tegenstander van België op het WK.