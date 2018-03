Russische voetbalbond waarschuwt spelers: "Drink geen exotische thee"

Na alle dopingverhalen en schandalen van de voorbije jaren wil de Russische voetbalbond de nationale ploeg koste wat het kost dopingvrij houden.

"We zijn trots dat de voorbije 4 jaar geen enkele Russische speler betrapt is op doping", laat de Russische bond weten op Twitter. "En het is belangrijk volledig clean te blijven. Daarom hebben we de spelers een lijst bezorgd met te vermijden producten."

Op die lijst staan onder meer exotische thee en Zuid-Amerikaans vlees. Organisator Rusland opent op 14 juni het WK tegen Saudi-Arabië. De andere tegenstanders in groep A zijn Egypte en Uruguay.