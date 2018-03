"De romantici zullen vloeken, maar zo moet Oranje doorgaan"

"De sleutel tegen Portugal was hoe het team stond: heel compact. Dat begint bij de spitsen. Tegen Engeland wandelden ze af en toe. Tegen Portugal niet. Nu dachten ze constant mee in het hele systeem van verdedigen", zei bondscoach Koeman na de 0-3.

Van Hooijdonk: "Donny van de Beek zorgde met zijn diepgaande loopacties voor ruimte en Davy Pröpper blonk uit met zijn ogenschijnlijk simpele maar o zo moeilijke spel - omdat je van te voren moet weten en snel moet beslissen waar je naartoe kunt - en dan had je bijvoorbeeld ook een Georginio Wijnaldum die we al een aantal jaar niet gezien hadden..."

"Ik denk dat het systeem met 3 aanvallers nu wel even naar de achtergrond geduwd is. Het is ook normaal als je kijkt naar het aanwezige spelersmateriaal. Zie naar de manier waarop Babel en Memphis het tegen Portugal ingevuld hebben: ik denk dat ze zich veel vrijer voelen. De romantici onder ons zullen waarschijnlijk vloeken, maar ik denk dat dit de manier is om met dit Nederlands elftal de komende tijd door te gaan."