Losada over Argentinië: "Pandoering tegen Spanje is slecht voor vertrouwen"

"In de ploeg zit niet genoeg kwaliteit om prijzen te pakken en matchen tegen grote ploegen te winnen zonder Messi. Langs de andere kant vind ik het niet verkeerd dat de bondscoach heeft gekozen om tegen 2 grote tegenstanders te spelen (Italië en Spanje) en niet tegen zwakke tegenstanders waar je misschien minder conclusies uit kan trekken."

Hoe kijkt Losada nu naar de WK-kansen van Argentinië? "In principe zou de groepsfase moeten lukken. De eerste match is tegen IJsland, dat zal wel bepalend zijn, je moet die eerste match winnen. Daarna volgt Kroatië, dat ook niet te onderschatten is. Hopelijk kunnen we met de kwalificatie op zak tegen Nigeria spelen."

"Maar Argentinië is Argentinië en heeft een pak ervaring in de kern. Op het moment dat de ploeg moet opstaan, doet ze dat ook. Misschien niet met de beste resultaten qua prijzen, maar ze hebben wel 3 finales gespeeld op het WK en de Copa America, dat is ook niet evident."

"Ik denk dat de relatie tussen de spelers en de bondscoach heel goed was tot nu toe. We zullen zien hoe de groep reageert na 6-1. Maar eerlijk gezegd was hij niet de eerste keuze bij de bond. De bond wou Simeoni, maar die vond het niet het juiste moment. Vandaar dat de bond naar een tweede keuze ging."