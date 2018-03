Mbappé en Pogba loodsen Frankrijk voorbij WK-organisator

De Franse bondscoach Didier Deschamps koos uit zijn overvolle talentenvijver onder meer voor Mbappé, Dembélé en Martial, met een prijskaartje van 350 miljoen euro de duurste voorhoede ooit in een interland.

Ook Pogba mocht van bij de aftrap opdraven. De middenvelder zit bij Manchester United op een zijspoor, maar bewees bij de nationale ploeg wel zijn waarde in Sint-Petersburg.

Pogba bracht de 0-1 van Mbappé kort voor de pauze aan en zette na enkele minuten in de tweede helft eigenhandig de dubbele voorsprong op het scorebord met een fraaie vrijschop. Het was het eerste doelpunt van Pogba sinds 11 november 2017.

Smolov bracht Rusland weer in de wedstrijd, maar in de slotfase besliste Mbappé de wedstrijd. De PSG-spits, nog altijd maar 19, dribbelde zijn bewaker in de vernieling en trapte de 1-3 door de benen van de Russische doelman binnen.