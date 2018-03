In 2010 wist Messi te scoren in een 4-1-oefenzege van Argentinië. In 2010 wist Messi te scoren in een 4-1-oefenzege van Argentinië.

Vanavond is het niet alleen uitkijken naar de oefenmatch van België tegen Saudi-Arabië, maar ook naar de resultaten van enkele andere aantrekkelijke affiches. Zo komen de 3 WK-tegenstanders van België in actie: Engeland ontvangt Italië, Panama speelt tegen Zwitserland en Tunesië krijgt Costa Rica als sparringpartner. Voor de rest is het vooral uitkijken naar Duitsland-Brazilië, de "match van de revanche" na de 1-7 op het vorige WK en Spanje-Argentinië, waarbij Messi het opneemt tegen heel wat van zijn ploegmaats.