Weg met de Hollandse school, Koeman slaat nieuwe weg in met Oranje

Koeman is als een bezetene aan zijn nieuwe job begonnen. Hij dook in alle (Europese) stadions op en was niet te beroerd om langs de zijlijn de trainingen van de grote 3 ( Ajax, PSV en Feyenoord ) bij te wonen. Wereldschokkend was zijn selectie uiteindelijk niet, het definitief thuislaten van recordinternational Wesley Sneijder was zijn eerste gewichtige beslissing .

Sneijder ( 133 A-caps) had gehoopt om tegen Engeland een mooi afscheid te krijgen in de Arena, maar dat zag Koeman anders. De bondscoach erkent de geweldige interlandcarrière van Sneijder, maar dit was een nieuwe start en daar hoorde volgens Koeman geen afscheid bij. Sneijder zal zeker nog worden gevierd, maar niet nu…

Nu gaat het niet meer om een speler, maar om de groep. Overal en altijd. Het groepsbelang, de teamgeest moet terugkeren. Pas dan denkt Koeman dat de echte wederopbouw kan starten.