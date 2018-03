Engels bondscoach Southgate: "Belgische ploeg groeit naar zijn piek toe"

Engeland en België ontmoeten elkaar op 28 juni in Kaliningrad op de derde speeldag in groep G. Southgate zegt de kwaliteiten van de Rode Duivels, van wie een groot deel in de Premier League uitkomt, goed te kunnen inschatten.

"Hun individuele sterke en zwakke punten zullen voor ons geen verrassing zijn", legt Southgate uit. "Dit is een ploeg die al een hele tijd samen is."

"Op het WK in Brazilië hebben ze een mooi parcours afgelegd (kwartfinale, red) en ze beschikken over heel wat spelers met vijftig caps of meer. Het is in principe dus een team dat naar zijn piek toegroeit."