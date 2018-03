FIFA-voorzitter bevestigt: "Videoref op het WK in Rusland"

De internationale spelregelcommissie IFAB had begin deze maand al haar steun uitgesproken voor de aanwezigheid van de videoref (VAR) op het WK in Rusland. Vandaag heeft de Wereldvoetbalbond FIFA zijn fiat gegeven voor het gebruik van de VAR op het WK in Rusland.

"Het WK van 2018 wordt het eerste met de VAR. Dat is vandaag goedgekeurd en we zijn natuurlijk heel tevreden met deze beslissing", zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Scheidsrechters kunnen een beroep doen op de VAR bij duidelijke overtredingen en bij ernstige gemiste incidenten zoals doelpunten, penaltyfases, rode kaarten of persoonsverwisseling.