Australië kiest Graham Arnold nu al als opvolger van Van Marwijk na WK

Arnold heeft ook al een pak ervaring bij de nationale ploeg, want hij nam na het WK 2006 één jaar over van Guus Hiddink, zonder veel resultaat toen evenwel. "Maar ik leerde heel veel van mijn fouten van toen", legde Arnold uit. "Nu 10 jaar later ben ik een heel andere persoon."

Van 2008 tot het WK van 2010 was hij trouwens ook nog assistent van de nationale ploeg. "Het voelt alsof ik de Socceroos nooit verlaten heb. Ik weet wat de job inhoudt. Het is een zware job, maar ik voel me er helemaal klaar voor."