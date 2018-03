Boussoufa: "Marokko gaat niet naar het WK om meeloper te zijn"

Voor Mbark Boussoufa, nu actief bij Al Jazira, is Rusland geen onbekend terrein. Hij voetbalde er zes jaar. "Ik heb het al die jaren ontzettend naar mijn zin gehad in Moskou", vertelt de ex-speler van Anderlecht en Gent aan FIFA.com. "Het is een prachtige stad en de competitie was ook echt heel sterk. Ik heb er heel veel geleerd."

"Het land heeft veel geïnvesteerd in het voetbal en ik ben blij dat het WK nu daar is. Dat is weer een steun voor de ontwikkeling van de sport."

Marokko kwam bij de loting in een lastige groep terecht met Spanje, Portugal en Iran. "Het is een moeilijke poule, maar we moeten het beste van onszelf geven. Het team zal klaar zijn om een goeie prestatie neer te zetten. We weten wat we kunnen verwachten."

"Als we niet mikken op de tweede ronde blijven we beter thuis. We gaan niet naar het WK om een meeloper te zijn, we willen tonen wat we kunnen. De openingswedstrijd tegen Iran zal bepalend zijn."