De weg ligt open voor videorefs op het WK voetbal in Rusland

De IFAB kwam vandaag bijeen in Zürich en algemeen werd verwacht dat het zijn akkoord zou geven over de Video Assistant Referee (VAR). Die wordt momenteel in verschillende competities, waaronder de onze, uitgetest, met de nodige controverse trouwens.

Het is vrijwel zeker dat de FIFA op zijn volgende meeting in Bogota, op 16 maart, de voorzet van de IFAB binnenkopt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is immers een fervent voorstander. De Zwitser verkondigt al lang dat de WK-scheidsrechters hoogtechnologische hulpmiddelen moeten krijgen om belangrijke beslissingen te kunnen herbekijken.

Volgens Infantino kan de VAR "een duidelijke fout" van de wedstrijdleiders rechtzetten, bijvoorbeeld bij doelpunten, penalty's, rode kaarten en persoonswissels. Op 14 juni gaat het voetbaltoernooi met 64 wedstrijden van start.