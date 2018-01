"Videoref op het WK in Rusland? Beslissing valt op 3 maart"

De KU Leuven presenteerde gisteren een rapport aan de IFAB over het gebruik van de VAR. Professor Werner Helsen bij Sporza: "De presentatie van de resultaten werd positief onthaald. Men ziet dat het project de goeie richting uitgaat en heeft geadviseerd om voort te doen. Op 3 maart volgt de finale beslissing."

Er is dus nog geen zekerheid dat de videoref aanwezig zal zijn in Rusland. "Neen, maar dat was ook niet de bedoeling van dit congres. We wilden mensen informeren: de IFAB, de FIFA en experts."

"We hebben tot nu toe 804 wedstrijden geanalyseerd. Over enkele weken maken we een nieuwe update en hopen we aan 1.000 wedstrijden te zitten."