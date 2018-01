24 jaar na tragische owngoal: politie arresteert opdrachtgever van moord op Escobar

Colombia werd voor het WK 1994 getipt als een van de mogelijke verrassingen, maar onder meer door een owngoal van Andres Escobar tegen gastheer Amerika eindigde het avontuur in de groepsfase.

Bij thuiskomst kreeg Escobar, geen familie van drugsbaron Pablo Escobar, allerminst een warm onthaal. Vanuit een auto werd hij in zijn geboortestad Medellin doodgeschoten.

Moordenaar Humberto Muñoz Castro kreeg 43 jaar cel, maar werd na 11 jaar al vrijgelaten. Maar wie écht de touwtjes in handen had bleef jarenlang een goedbewaard geheim.

Tot nu dus. 24 jaar later is er alsnog een doorbraak in de zaak gekomen en is Santiago Gallon Henao, een bekende drugshandelaar, opgepakt. Escobar zou het slachtoffer geworden zijn van een sportweddenschap die door zijn owngoal verkeerd uitpakte en het kartel op die manier miljoenen kostte.