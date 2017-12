"Omstreden Moetko stapt op als voorzitter WK voetbal"

Vitali Moetko is een omstreden figuur. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legde hem een levenslange schorsing op na het dopingschandaal tijdens de Winterspelen in Sotsji.

De politicus was jarenlang Russisch minister van Sport. Volgens het rapport-McLaren is Moetko een van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015.

Toch bleef Moetko actief. President Poetin benoemde hem tot vicepremier en hij is ook de officiële organisator van het WK voetbal. Die laatste functie zou hij nu neerleggen om de druk op de FIFA te verminderen.