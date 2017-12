Peruviaan Guerrero mag toch naar WK ondanks cocaïneplas

Paolo Guerrero werd begint oktober betrapt op het gebruik van cocaïne na de WK-kwalificatiematch tegen Argentinië. De voormalige aanvaller van Bayern en Hamburg weet zijn positieve plas aan het gebruik van besmette thee.

De FIFA had geen oren naar het verhaal van Guerrero, die voor 1 jaar geschorst werd. Maar de Peruviaan ging met succes in beroep, want vandaag werd zijn schorsing teruggebracht tot 6 maanden. Daardoor kan de aanvaller wel naar het WK.

Peru kwalificeerde zich vorige maand voor het eerst in 36 jaar voor het WK door Nieuw-Zeeland te verslaan in de intercontinentale play-offs. Guerrero had met 5 goals een belangrijk aandeel in de kwalificatie van zijn land