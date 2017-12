Nieuwe wereldtitel levert elke Duitse speler 350.000 euro op

Op het wereldkampioenschap in 2014 in Brazilië kreeg elke speler van de Duitse selectie 300.000 euro voor de wereldtitel. Als ze dit op het WK in Rusland kunnen herhalen, zal het feest nog groter zijn in het Duitse kamp. De bonus voor de spelers is namelijk gestegen tot 350.000 euro.

"De onderhandelingen met kapitein Manuel Neuer en de selectie zijn open en sereen verlopen", verklaarde Friederich Curius, secretaris-generaal van de DFB. "Een tweede titel op rij zou historisch zijn en verdient dus een speciale bonus."