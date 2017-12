Gaat Scolari met Australië naar het WK? "Ze hebben me benaderd"

Luiz Felipe Scolari werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië en bereikte 4 jaar later met Portugal de halve finales. In 2014 was hij opnieuw bondscoach van de Brazilianen, maar dat toernooi eindigde op de bekende 7-1-afstraffing door Duitsland. Nu kan Scolari met Australië voor een 3e keer een land coachen op een WK.

"Het klopt dat de Australische bond mij benaderd heeft", zegt de 69-jarige Scolari. "Ik ben blijkbaar een van de kandidaten. Maar het is niet mijn bedoeling om het land enkel te leiden op het WK. Ik ben enkel geïnteresseerd in een langetermijnproject, van 1 of 2 jaar. Maar ik ben wel geïnteresseerd."

Australië nam in november afscheid van Ange Postecoglou. De Australiërs zijn in een pittige groep ingedeeld in Rusland, met Frankrijk, Peru en Denemarken. Australië overleefde nog maar 1 keer de groepsfase.