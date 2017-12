Messi: "Als ons WK mislukt, moet deze generatie stoppen bij de nationale ploeg"

Messi weet dat Argentinië zijn niveau moet opkrikken. Messi weet dat Argentinië zijn niveau moet opkrikken.

Lionel Messi is de ster van het Argentijnse elftal dat komende zomer naar het WK in Rusland trekt. "Maar als we willen winnen, moeten we ons niveau opkrikken", gaf de speler van Barcelona toe in een interview met het Argentijnse TyC Sports.