Schorsing heeft "geen gevolgen voor Wereldbeker voetbal"

Na het dopingschandaal in Rusland heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) onder anderen Vitali Moetko levenslang geschorst. Moetko was minister van Sport toen het gesjoemel in Sotsji aan het licht kwam. Nu is de Russische vicepremier de officiële organisator van het WK voetbal.

De FIFA reageerde gisteren kort. Een uur na de beslissing van het IOC meldde de wereldvoetbalbond dat de sancties van het IOC "geen gevolgen zullen hebben voor de Wereldbeker". De dopingcontroles tijdens het toernooi zullen wel buiten Rusland geanalyseerd worden.