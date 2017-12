"Ook als WK voor Engeland slecht afloopt, mag bondscoach blijven"

Het is de bedoeling om spelers mee te nemen die ook in de toernooien van 2020 en 2022 hun mannetje kunnen staan.

Op het WK 2014 beleefde Engeland een vroegtijdige exit met een uitschakeling in de eerste ronde. Tegen Italië en Uruguay werd met 1-2 verloren en tegen Costa Rica kwam het niet verder dan 1-1.

Aan eenzelfde scenario durven ze in Engeland niet te denken, maar een nieuwe uitschakeling zou nu ook geen ramp zijn. "Omdat we willen dat Southgate een team bouwt dat op langere termijn zijn mannetje kan staan", zegt Martin Glenn van de FA.

"Een Wereldbeker is een zeer belangrijk toernooi voor de ontwikkeling van spelers. We gaan in principe naar Rusland om het WK te winnen, maar je moet ook realistisch zijn. Het is de bedoeling om spelers mee te nemen die ook in de toernooien van 2020 en 2022 hun mannetje kunnen staan."