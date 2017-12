"In Engeland kijken ze meer uit naar de match tegen België dan wij"

"In Engeland kijken ze misschien nog meer uit naar dat duel dan wij, omdat ze elke week onze Rode Duivels zien schitteren op hun velden. De match is nu al een van dé wedstrijden van de groepsfase."

"Voor hen is het ook een droomloting, omdat ze door de twee zwakkere landen wellicht naar de knock-outfase gaan. Daar zijn ze al heel blij mee, want Engeland heeft een slecht verleden op de laatste grote toernooien."

"Van de laatste 15 matchen op een EK en WK heeft Engeland er maar 4 gewonnen. Engeland ging er op het EK uit tegen IJsland en op het WK tegen Costa Rica. Dan begrijp je dat de ambities zijn bijgesteld."

Beide teams zullen elkaar wel goed kennen. Is dat een voor- of een nadeel? "Ik denk dat de sterkte van beide teams vooral in de aanval ligt", zegt Lagae in De ochtend. "Maar als Hazard en De Bruyne hun dagje hebben, dan is er geen helpen aan. Dan kunnen ze nog zo goed voorbereid zijn, dan wint België toch."