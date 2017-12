VIDEO: dankzij dit spookdoelpunt is Panama aanwezig op het WK

Panama plaatste zich vorige maand voor het WK dankzij een 2-1-zege tegen Costa Rica. Maar het eerste doelpunt van Panama had nooit toegekend mogen worden, want de bal ging niet over de achterlijn. In de slotfase van de match knalde Roman Torres het doelpunt van de kwalificatie binnen. Costa Rica is ook aanwezig op het WK. Het zit in poule E met Brazilië, Zwitserland en Servië.