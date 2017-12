Ex-bondscoach van Tunesië Leekens: "België zal probleemloos doorstoten"

Leekens leidde Tunesië tussen maart 2014 en juni 2015. "De laatste jaren heeft Tunesië veel pech gehad. De ploeg steekt verdedigend goed in elkaar en is in het geheel goed uitgebalanceerd", zegt hij.

"Tunesië is wel niet van het niveau van België. Om zich te kwalificeren zullen de Tunesiërs boven zichzelf moeten uitstijgen. De ploeg heeft zo van die dagen waarop alles lukt, maar dat hoeft de Belgen geen angst in te boezemen."

Met verplaatsingen naar Sotsji en de enclave Kaliningrad lootte België met groep G de minst aantrekkelijke poule. "Laat ons niet als echte Belgen klagen over de lange afstanden. Die vormen geen excuus. Dit is een heel gunstige loting", pareert Leekens.