Degryse wil niet naar Rusland: "Raar land met rare mentaliteit"

Degryse antwoordde formeel op de vraag: "Ik heb besloten om er niet naartoe te gaan. Het is een beetje raar en verdacht. Rusland is ook niet echt aantrekkelijk. De vorige campagnes was ik er dolgraag bij, maar deze keer volg ik het van thuis."

"En dat zowel uit angst als uit principe. Het is toch een raar land met een rare mentaliteit."