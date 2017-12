Eerste hulp bij de WK-loting: Wat moet u weten van de tegenstanders van België?

Na 12 jaar is Tunesië er opnieuw bij op het WK. De ploeg won ongeslagen zijn kwalificatiegroep in Afrika, met een punt meer dan Congo.

Het land doet voor de vijfde keer mee aan het WK. Nooit raakte het verder dan de groepsfase. Maar een nieuwe generatie is brandend ambitieus. Ster van het team is de 27-jarige Youssef Msakni, die in Qatar speelt. Hij is de motor van het team en scoorde vlot in de kwalificatieronde, onder meer een hattrick tegen Guinee.

België speelde ook op het WK 2002 tegen Tunesië. De vroege goal van Wilmots volstond toen niet. De match eindigde op 1-1. Het laatste duel tussen België en Tunesië herinnert u zich misschien nog door de enorme hagelbui die in 2014 over het Koning Boudewijnstadion trok. De laatste oefenmatch van de Rode Duivels voor het WK in Brazilië eindigde op 1-0. Mertens scoorde in de 89e minuut.