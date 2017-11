Bondscoach Martinez: "Er bestaat geen goede of slechte loting"

De loting is vooral belangrijk voor de tweede fase van het toernooi en onze eigen voorbereiding. In juni zullen we weten of die goed geweest is.

"Als je het goed wil doen, mag je van niemand schrik hebben. In de groepsfase is er een foutenmarge, in de poulefase niet. De loting is dus vooral belangrijk voor de tweede fase van het toernooi en onze eigen voorbereiding. In juni zullen we weten of die goed geweest is."

Vooral uit poule 2 kan een zware tegenstander komen. "Spanje en Engeland zijn heel goede teams en lastig te bespelen. Ook Peru kan een vervelende tegenstander zijn. Ze zijn er 36 jaar niet bij geweest op een WK voetbal en zullen heel enthousiast zijn."

In de oefenloting werden de Belgen ingedeeld in een poule met Peru, IJsland en Panama. "Ik ben er 100% zeker van dat dat niet nog een keer gebeurt", aldus Martinez. "Het was een voorsmaakje, meer ook niet. Een goede of slechte loting bestaat trouwens niet."