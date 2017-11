Van Puyvelde voor loting: "Er zijn geen gemakkelijke tegenstanders meer"

"We hebben een hotel genomen even buiten Moskou in een vrij natuurlijke omgeving met veel ruimte voor ontspanning. Dat is belangrijk voor de concentratie, rust en voorbereiding. De loting kan er eventueel nog voor zorgen dat we een andere locatie moeten kiezen, maar die kans is klein."

Wat is de ideale poule voor Van Puyvelde? "Er is altijd een ideale loting, maar ik ben niet goed in zaken voorspellen. Ik vind dat wij het aan onszelf verplicht zijn om goede wedstrijden te spelen in Rusland. De loting kan daarbij een rol spelen, maar we moeten proberen om zeker en vast die eerste ronde te overleven."

"We mogen niet vergeten dat er een enorme nivellering bezig is in het wereldvoetbal. Zweden schakelt bijvoorbeeld Italië uit en Argentinië had het heel moeilijk om zich te plaatsen voor het WK. Er zijn dus geen gemakkelijke tegenstanders meer de dag van vandaag."

"Dat zijn zeker geen excuses op voorhand. We moeten zover mogelijk proberen te geraken. Nogmaals: het is geen excuus, maar een vaststelling gebaseerd op feiten."