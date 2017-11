Moetko: "Als we al zo slecht spelen mét doping, wat moet dat dan zijn zonder?"

De Russische vicepremier Vitali Moetko, de voormalige voorzitter van de Russische voetbalbond en ex-minister van Sport, wimpelt de berichten af als "dwaasheden".

"Als we al zo slecht spelen mét doping, wat moet dat dan zijn zonder doping?", zei Moetko. Hij verwijst hiermee na de matige prestaties van Rusland op de voorbije toernooien.

Op het EK sprokkelde Rusland maar 1 punt, op het WK in Brazilië was het niet veel beter. Rusland sneuvelde ook daar, onder meer na een nederlaag tegen België, in de groepsfase.