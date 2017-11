FIFA verkocht al 742.760 tickets voor WK 2018 in Rusland

Voetballiefhebbers konden in de eerste verkoopsronde een ticket proberen te bemachtigen voor het WK in Rusland. Vandaag heeft de Wereldvoetbalbond FIFA bekend gemaakt dat er al 742.760 tickets zijn verkocht.

De meeste aanvragen kwamen uit het gastland Rusland, 53% van de verkochte tickets. Vooral vanuit de VS, Brazilië, Duitsland, China, Mexico, Israël, Argentinië, Australië en Engeland was er veel interesse. België staat niet in de top tien.

Vrijdag vindt de WK-loting plaats in het Kremlin in Moskou. Op 5 december, vier dagen na de loting, gaat de tweede verkoopsfase van start. "Fans van overal ter wereld kunnen dan een aanvraag indienen voor individuele tickets", verklaart Falk Eller, verantwoordelijke ticketing bij de FIFA.