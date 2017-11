Legendarische doelman Lev Jasjin siert officiële WK-poster

Doelman Lev Jasjin is de centrale figuur op de nieuwe poster voor het WK in Rusland. Hij nam met de Sovjet-Unie zelf vier keer deel aan het wereldkampioenschap en won in 1963 als enige doelman ooit de prestigieuze Gouden Bal.

Op de poster is de "zwarte panter" afgebeeld in traditionele uitrusting met een zwarte tenue, knieverband en zijn wereldberoemde pet. Hij duikt er naar een bal waarop het Russische grondgebied is afgebeeld. De kunstenaar, Igor Goerovitsj, leverde het ontwerp aan.

"Het was voor ons van cruciaal belang dat Rusland als organisator zou worden geportretteerd op de officiële poster", vertelt de voorzitter van het Russische organisatiecomité. "Daarom hebben we voor Lev Jasjin gekozen als centrale figuur. Hij is een symbool van het Russische voetbal."