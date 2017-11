Belgische delegatie KBVB vertrekt woensdag naar Moskou voor de WK-loting

Nog even geduld en we weten wie de tegenstanders worden van België in de groepsfase van het WK in Rusland. Vrijdag om 16u Belgische tijd weten we welke landen de Rode Duivels zullen tegenkomen.

Een zeskoppige delegatie met bondscoach Roberto Martinez, CEO Koen De Brabander, technisch directeur Chris Van Puyvelde, woordvoerder Stefan Van Loock, eventmanager Filip Van Doorslaer en teammanager Piet Erauw zal er de loting bijwonen.

België hoeft andere reekshoofden als Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland niet te vrezen. Uit pot 2 worden Spanje, Engeland, Colombia en Uruguay best vermeden.

Het Britse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya moeten de loting in goede banen leiden. Uiteindelijk worden er 8 groepen van 4 landen gevormd, die tussen 14 juni en 15 juli in 12 stadions, verspreid over 11 speelsteden, voor de wereldtitel zullen strijden.