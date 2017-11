Postecoglou plaatst zich met Australië voor WK en stapt dan op: "Mijn reis is ten einde"

Ange Postecoglou was ook al bondscoach van Australië tijdens het WK 2014, maar dat werd met 3 nederlagen een sof. Ondanks de kritiek van de pers begon Postecoglou toch aan een nieuwe termijn.

Het werd een achtbaan: eerst werd hij wel Aziatisch kampioen, maar de WK-voorronde was een parcours met hindernissen, waarbij Australië uiteindelijk Syrië en Honduras uitschakelde in de barrages. Zo haalde het voor de 3e keer op een rij het WK.

"Het was de grootste eer in mijn leven en dit was niet het einde dat ik zelf voor ogen had, maar ik heb besloten dat mijn reis bij de Socceroos hier ten einde komt", zegt Postecoglou. "Ik weet dat dit het juiste moment en de juiste beslissing is."