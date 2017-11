Opnieuw geen Belgische scheidsrechter op het WK voetbal

Het is al van 2010 geleden dat een Belgische ref nog eens mocht fluiten op een groot toernooi. Toen leidde Frank De Bleeckere 3 wedstrijden op het WK in Zuid-Afrika in goede banen.

Het is al van 2010 geleden dat een Belgische ref nog eens mocht fluiten op een groot toernooi. Toen leidde Frank De Bleeckere 3 wedstrijden op het WK in Zuid-Afrika in goede banen.

De FIFA maakt in januari 2018 - na het seminarie en tijdens de winterstop - de definitieve lijst bekend.

Hoewel de 36 namen nog niet helemaal vastliggen, mogen de Belgische scheidsrechters weinig hoop koesteren er alsnog bij te zijn. Enkel wanneer 1 van de 10 Europese refs geblesseerd uitvalt of door de mand valt tijdens de seminaries zal de FIFA een vervanger aanwijzen.

Het is voorlopig niet duidelijk of de videoref beschikbaar zal zijn in Rusland. Als die er komt, maakt België wel nog kans om er eentje af te vaardigen.

Het is al van 2010 geleden dat een Belgische scheidsrechter nog eens mocht fluiten op een groot toernooi. Toen leidde Frank De Bleeckere, nu nauw betrokken bij de professionalisering van de arbitrage, 3 wedstrijden op het WK in Zuid-Afrika in goede banen.