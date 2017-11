Maradona en Puyol mogen helpen met de WK-loting

De loting vindt op 1 december plaats in het Kremlin in Moskou. Vandaag heeft de wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt wie de presentatoren Gary Lineker en Maria Komandnaja zullen assisteren.

Lineker en Komandnaja krijgen 6 voormalige wereldkampioenen naast zich, met de Engelsman Gordon Banks (1966), de Argentijn Diego Maradona (1986), de Fransman Laurent Blanc (1998), de Braziliaan Cafu (2002), de Italiaan Fabio Cannavaro (2006) en de Spanjaard Carles Puyol (2010).

De laatste 2 assistenten zijn de Uruguayaan Diego Forlan, speler van het toernooi in 2010, en de 91-jarige Rus Nikita Simonjan, die deelnam aan de Wereldbeker van 1958. WK-topschutter aller tijden, de Duitser Miroslav Klose, zal de Wereldbekertrofee op het podium brengen.

België is reekshoofd tijdens de loting, net als voor het WK 2014 in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk. Naast de Rode Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in pot 1. Het WK vindt plaats van 14 juni tot 15 juli.