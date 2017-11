Gary Lineker moet WK-loting in goede banen leiden

Nu alle deelnemende landen aan het WK voetbal van volgende zomer in Rusland bekend zijn, stijgt de spanning. Op 1 december wordt in Moskou geloot voor de groepsfase en dan komen we te weten wie de tegenstanders worden voor België in die eerste ronde.

De loting wordt geleid door ex-voetballer en analist Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaja. Lineker nam met Engeland deel aan de WK's van 1986 en 1990. In 1986 kroonde hij zich met 6 doelpunten tot topschutter, 4 jaar later leidde hij Engeland naar de halve finales.

"Ik weet hoe spannend het is als de namen van je tegenstanders bekendgemaakt worden", zegt Lineker. "Het is heel speciaal om deze keer eens aan de andere kant te staan."

Ook Miroslav Klose maakt deel uit van de ceremonie in het Kremlin, hij mag de trofee op het podium brengen. De voormalige spits kroonde zich met Duitsland tot wereldkampioen in Brazilië in 2014 en is met 16 doelpunten WK-topschutter aller tijden.