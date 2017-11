Groep des doods voor Rode Duivels? Ontdek de volledige potindeling voor het WK

De Rode Duivels waren al een tijdje zeker van hun status als reekshoofd bij de WK-loting want de FIFA gebruikt de ranglijst van oktober om de landen te sorteren bij de loting. België ontloopt in de groepsfase zo zeker de andere reekshoofden waaronder Brazilië, Frankrijk, Duitsland en Argentinië. Ook Rusland, nochtans de deelnemer die het laagst staat op de ranking, zit als gastland in pot 1.

In pot 2 zitten ook heel wat sterke teams. De reekshoofden zullen zo waarschijnlijk duimen dat ze niet aan Spanje of Engeland gekoppeld worden. Omdat Peru zich als laatste land kon plaatsen en in pot 2 belandt, zakt Denemarken naar pot 3. Daar zitten ook onder andere Zweden en nieuwkomer IJsland in.

In pot 4 zitten de zwakke broertjes zoals Panama, Zuid-Korea en Marokko.

Tijdens de loting geldt wel nog een restrictie. Landen uit hetzelfde continent kunnen elkaar in de groepsfase niet tegenkomen. Voor Europese teams geldt er een maximum van twee per groep. Een poule met België, Spanje én Zweden is dus al uitgesloten.