VIDEO: Engeland houdt na Duitsland ook Brazilië in bedwang

Engeland moest net als tegen Duitsland met heel wat jongeren aantreden. Maguire (3e cap), Gomez (2e cap) en Loftus-Cheek (2e cap) kwamen aan de aftrap, Abraham (2e cap) en Solanke (1e cap) vielen in.

Maar ondanks het gebrek aan ervaring deed dit jonge Engeland het uitstekend, zeker in defensief opzicht. Het beste wat Brazilië te bieden had was een bom van Fernandinho (net naast de paal) en een poging van Paulinho (gered door Hart).

Solanko kon er in de slotminuut nog een gedenkwaardig debuut van maken, maar hij verslikte zich in zijn controle op de cross van Young. Zo kreeg doelman Alisson een kans om het gevaar te smoren.