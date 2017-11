Frankrijk laat prestigezege tegen Duitsland liggen door goal in extra tijd

Duitsland had voor het laatst verloren op het EK, uitgerekend tegen Frankrijk. De laatste thuisnederlaag dateerde van vlak daarvoor, toen de Mannschaft onderuit ging tegen Slovakije met 1-3.

Aan die reeks leek na bijna 2 jaar een einde te komen. Lacazette werd schitterend in stelling gebracht door Martial en in de 2e helft door Mbappé. Tussendoor had Werner na een counter wel tegengeprikt. Kroos kon de Duitsers ook nog op voorsprong brengen, maar zijn vrijschop eindigde op de lat.

Bij Frankrijk zaten ze al met hun hoofd in de wolken, maar zoals je weet ben je met Duitsers nooit klaar. Invaller Stindl vond nog een gaatje in de korte hoek naast Mandanda.