Australisch topscorer Cahill geraakt fit voor beslissende WK-kwalificatiewedstrijd

De Australische goalgetter Tim Cahill is hersteld van zijn enkelblessure. De 37-jarige aanvallende middenvelder geraakt fit voor de allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Honduras. "Ik voel me echt goed en heb er vertrouwen in dat ik aan de wedstrijd mag beginnen."