Tienduizenden supporters zitten meer dan een uur vast in vernieuwd Loezjniki-stadion

Het Loezjniki-stadion biedt plaats aan 81.000 supporters.

De organisatie tijdens de opening van het vernieuwd Loezjniki-stadion is niet van een leien dakje verlopen. Tienduizenden fans zaten meer dan een uur vast na het laatste fluitsignaal. "We zullen kijken hoe we de fouten kunnen rechtzetten", vertelde vicepremier Vitali Moetko.