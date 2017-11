Patrick Goots test nieuwe WK-bal: "Nen hètte om op te koppen" (video)

Zelf is Patrick Goots al een tijdje niet meer actief tussen de lijnen. Hij is hoofdtrainer van Retie, een ploeg uit tweede provinciale in de provincie Antwerpen. Welke spitsen zou hij selecteren voor de Rode Duivels?

"Lukaku, Hazard en Mertens neem ik zeker mee. Dan is het kiezen. Origi is blijkbaar heel goed bezig en het is afwachten hoe de situatie van Benteke evolueert. Er is keuze genoeg."

"Diep in de spits stel ik sowieso Lukaku op. Ik denk dat hij de man is die we nodig hebben. Ook voor de kopduels. Want voor de rest zitten we toch met lichtgewichten als Hazard vooraan."

"De nieuwe shirts waar de Rode Duivels in spelen, daar ben ik niet zo een fan van. Dat is natuurlijk iedereen zijn eigen smaak. De nieuwe bal ziet er wel goed uit. Die is dus helemaal goedgekeurd."