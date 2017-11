Mexican Wave: van Hugo Sanchez over Rafael Marquez naar Chicharito

De meest befaamde Mexicaanse voetballer aller tijden is wellicht Hugo Sanchez, die in de jaren 80 een doelpuntenmachine was voor Atletico en Real Madrid. 5 keer werd hij topschutter in Spanje, 5 keer werd hij kampioen met Real, 2 keer won hij de Spaanse beker en in 1986 won hij de UEFA Cup.

Toch slaagde Sanchez er niet vaak in zijn befaamde salto na een goal op te voeren bij Mexico. Hij scoorde dan wel 29 keer voor de nationale ploeg, maar slechts 1 keer op een WK: in 1986 maakte hij de winnende treffer tegen België (zie later).