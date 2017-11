Onderzoek naar werkomstandigheden WK in Qatar stopgezet

Zo'n 1,5 miljoen gastarbeiders is momenteel aan de slag in Qatar bij de werken met het oog op het WK voetbal in 2022. Die arbeiders zijn voornamelijk goedkope werkkrachten uit Bangladesh en Nepal.

De erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar worden al langer aan de kaak gesteld. Bij de bouw van de stadions zijn al honderden doden gevallen. Al in 2015 riep de wereldvoetbalbond FIFA Qatar op om actie te ondernemen.

De Internationale Arbeidsorganisatie ILO voerde een onderzoek naar de werkomstandigheden, maar heeft nu laten weten dat dat onderzoek wordt stopgezet. Qatar heeft immers nieuwe beloftes gedaan om de rechten van de arbeiders beter te beschermen. De oliestaat heeft ook een nauwere samenwerking met de ILO beloofd.